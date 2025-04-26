Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gidiyor

İHA

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, 11 Mart'ta, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan da son olarak 2-3 Şubat tarihlerinde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Fidan'ın, 27 Nisan’da yeniden Katar'a gitmesi bekleniyor.

İKİLİ İLİŞKİLERDE GÜÇLÜ BAĞLAR

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1 milyar dolar sınırını aşarak önemli bir seviyeye ulaştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2015'ten bu yana dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar’da düzenlenen Yüksek Stratejik Komite toplantılarıyla kurumsal bir çerçeveye oturtuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim’in eş başkanlığında toplanan Komite, son olarak 14 Kasım 2024'te Ankara’da bir araya gelmişti. Bir sonraki toplantının bu yıl Doha’da yapılması planlanıyor. Şu ana kadar düzenlenen 10 toplantıda, iki ülke arasında farklı alanları kapsayan toplam 107 anlaşmaya imza atıldı.

BÖLGESEL GELİŞMELER ÜZERİNE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Katar, özellikle Filistin ve Suriye başta olmak üzere bölgesel barış ve istikrara ilişkin birçok konuda benzer tutum sergiliyor. İki ülke, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması için hem doğrudan görüşmeler hem de İİT-AL Gazze Temas Grubu gibi çok taraflı platformlar üzerinden yakın diyalog ve iş birliğini sürdürüyor.