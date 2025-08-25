Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İrlanda'ya ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Ağustos tarihlerinde İrlanda’yı ziyaret edecek.

Söz konusu ziyaret, Bakan Fidan’ın İrlanda’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.

Ziyaret kapsamında Fidan; İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ile Savunma Bakanı Simon Harris ile görüşmelerde bulunacak. İki bakan, son olarak 20 Şubat’ta Johannesburg’da gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Bakan Fidan’ın görüşmelerde, Türkiye-İrlanda ikili ilişkilerinin güçlendirilmesine ve bölgesel istişarelerin artırılmasına vurgu yapması bekleniyor. 2026, diplomatik ilişkilerin tesisinin 75’inci yılı olması sebebiyle, karşılıklı üst düzey temasların ve ortak etkinliklerin artırılması gündemde olacak.

Ayrıca iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi için yeni iş birliği fırsatları, İrlanda’nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi ve SAFE mekanizmasına Türkiye’nin dahil edilmesinin önemi de görüşmede ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Savunma sanayii alanında ortaklıkların geliştirilmesi, Filistin meselesinde iki devletli çözüm temelinde iş birliği ve bölgesel konular olarak Ukrayna, Suriye ve İran başta olmak üzere küresel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-İRLANDA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile İrlanda arasındaki diplomatik ilişkiler 1951 yılında kurulmuş, Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği ise 1973’te açılmıştır. 2026 yılında ilişkilerin 75’inci yılı kutlanacak.

Tarihi bağlar açısından, 1845-1852 yılları arasında yaşanan Büyük Kıtlık döneminde Sultan Abdülmecid’in 1847 yılında nakdi ve üç gemi dolusu gıda yardımı göndermesi iki ülke ilişkilerinde önemli bir hatıra olarak kabul ediliyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olup, hedef 3 milyar dolara çıkarmak. İrlanda’nın Türkiye’deki yatırımları 1,3 milyar dolar seviyesinde. Ülkede yaşayan yaklaşık 13 bin Türk vatandaşı ise iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. 2024’te Türkiye’yi ziyaret eden İrlandalı turist sayısı yaklaşık 200 bin olarak kaydedildi.

İRLANDA'NIN FİLİSTİN POLİTİKASI

İrlanda, 1980’lerden bu yana iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yönünde çaba gösteriyor. 28 Mayıs 2024’te Filistin’i resmen tanıyan İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı davaya müdahillik beyanını iletmişti.

Buna tepki olarak İsrail, Dublin Büyükelçiliğini kapatmış ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla mal ticaretini yasaklayan yasa tasarısını, haziran ayında yayımlamıştı. Tasarının yeni yasama yılında parlamentoda görüşülmesi bekleniyor.