Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Ülke Raporu’na sert tepki gösterdi. Bakanlık, “Yargı, temel haklar ve iç siyasi gelişmelere ilişkin taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

"TARAFLI VE ÖN YARGILI BİR RAPOR"

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun 4 Kasım’da yayımladığı raporun, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündem oluşturma çabalarıyla çeliştiği vurgulandı.

Açıklamada, “Rapor, hem Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin uzun vadeli çıkarlarına aykırı bir dille hazırlanmıştır hem de objektiflikten uzaktır” ifadeleri kullanıldı.

"AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEFİMİZDİR"

Bakanlık, raporda Türkiye’nin AB müktesebatına uyum düzeyinin yer almasını, ülkenin üyelik sürecine olan bağlılığının açık bir göstergesi olarak değerlendirdi.

“Katılım sürecinde karşılaştığımız siyasi ve haksız engellere rağmen AB üyeliği stratejik hedefimizdir” denilen açıklamada, Türkiye’nin sağlam makroekonomik politikaları ve işleyen piyasa ekonomisinin raporda vurgulanmasının olumlu bulunduğu kaydedildi.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ YAPICI TUTUMUMUZ NOT EDİLDİ"

Açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yapıcı tavrına, Yunanistan ile ilişkilerdeki iyileşmeye ve AB ile artan diyaloğa raporda yer verilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bakanlık, bu olumlu gelişmeler ışığında “15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi kararlarının ivedilikle kaldırılması” yönündeki beklentisini yineledi.

"KIBRIS KONUSUNDA AB TARAF TUTUYOR"

Raporda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “maksimalist ve hukuk dışı görüşlerine” yer verilmesini eleştiren Bakanlık, “Türkiye ve KKTC’nin meşru kaygılarının görmezden gelinmesi, AB’nin Kıbrıs meselesinde tarafsız olamayacağını bir kez daha göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

"İLİŞKİLERDE TARAFSIZLIK VE AHDE VEFA ŞART"

Bakanlık açıklamasında, AB’nin Türkiye ile ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde yürütmesi gerektiği vurgulandı:

“AB, üyelik perspektifini güçlendiren, ilişkileri ikili meselelere rehin bırakmayan tarafsız bir tutum benimsemelidir. Bu yaklaşım, hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın yararınadır.”

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye’nin aktif, çok katmanlı dış politikasına ve bölgesel istikrara katkı sağlayan yapıcı rolüne atıfta bulunulan açıklamada, AB’nin de aynı stratejik iradeyi göstermesi istendi.

“Türkiye ile AB arasında karşılıklı güvene dayalı güçlü ve kurumsal bir iş birliği geliştirilmesi, geniş coğrafyamızın menfaatinedir” denilen açıklama, Türkiye’nin bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgusuyla sona erdi.