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CHP'de erken seçim gündemi ve ön seçim kararı gerilimi artırdı.

Ekrem İmamoğlu'nun adeta dayattığı adaylığı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aday belirleme sürecini resmen başlattıklarını açıkladı.

Şubat ayı sonunda ön seçim yapılmasını öngören bir takvim belirlenen partinin içi ise kaynıyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aday tartışmalarını erken bulduklarını açıklayarak kavganın fitilini ateşledi.

Yavaş'ın 'Tartışmaları erken buluyorum' çıkışına İmamoğlu'ndan cevap ise gecikmedi.

"MANSUR BAŞKAN FARKLI DÜŞÜNÜYOR OLABİLİR"

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yavaş'ın bu konuda farklı düşünebileceğinin doğal olduğunu söyledi.

Meselenin 'şahsi değil memleket için' önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz, bunlar parti içi meselelerdir. En doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz, tariflemek zorundayız.

Ben, o, bu, şu meselesinin çok ötesine koyup, milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz.

"BULUŞURUZ, BİRLEŞİRİZ"

Aksi takdirde milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil, bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine, geleceğin kaybedilmesine, treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortam hayal ediyorum. Buluşuruz, birleşiriz, çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz."

"GÜN OLA HARMAN OLA"

Yavaş, konuya ilişkin "Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir, her şey değişir." ifadelerini kullanmış,

"Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna ise şu ifadelerle yanıt vermişti: