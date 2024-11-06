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Haber Merkezi

Kayyum atamaları Türkiye'nin gündeminde.

CHP'li Esenyurt Belediyesi ile başlayan süreçte, DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine terör örgütü PKK bağlantıları gerekçesiyle kayyum atandı.

Başta CHP olmak üzere DEM Parti ve diğer muhalefet partileri, bu karar karşısında ayağa kalktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, uygulamaya karşı TBB'yi toplantıya çağırdı.

Bu kapsamda İmamoğlu, geldiği Ankara'da tüm siyasi parti liderlerinden randevu talep etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından talebi reddedilen İmamoğlu, muhalefet partilerinin genel başkanları ile bir araya geldi.

MUHALEFET LİDERLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu bu kapsamda, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmeler gerçekleştirdi.

AKILLARA 6'LI MASA GELDİ

Tüm liderlerle görüşme sonrası kameraların karşısına geçen İmamoğlu, kayyum atamalarına tepkisini yineledi.

İmamoğlu'nun liderlerle görüşmesi, akıllara muhalefetin 2023 seçimleri öncesindeki 6'lı masa görüşmelerini hatırlattı.