Emine Erdoğan'dan Türkevi'nin yakınındaki simit standına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde BM Genel Merkezi’nde düzenlenen “Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma” temalı yan etkinliğin ardından yürüyerek Türkevi’ne geçti.

"ANADOLUDAKİLER" PROJESİ TANITIM STANDINA ZİYARET

Yürüyüş sırasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Türkevi yakınında kurulan simit standını ziyaret eden Emine Erdoğan, stanttaki görevlilerle bir süre sohbet etti.

SİMİT, BAGEL'A RAKİP OLDU

Stanttan bir simit alan Erdoğan, Türk simidinin ABD’de yaygın olarak tüketilen bagel’e rakip olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesi kapsamında New Yorklulara sunulacak diğer ikramlar hakkında da bilgi aldıktan sonra Türkevi’ne geçti.