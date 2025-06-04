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Haber Merkezi

Eren Erdem, CHP bünyesinde yer alan bazı isimlerin katıldığı bir WhatsApp grubundaki mesajlaşmaları ifşa ederek dikkat çekici iddialar ortaya attı.

Parti içinde “trol” faaliyetleri yürüttüğünü ileri sürdüğü kişilerin, belediye başkanlarını karşı karşıya getirmeye çalıştığını öne süren Erdem, Özgür Özel’in danışmanı Şöhret Can Kolsuz’u bu ağın merkezindeki isimlerden biri olarak gösterdi.

"TROL OPERASYONUNUN ELEMANI"

Videoda söz konusu WhatsApp grubunun içeriğini okuyan Erdem, “Şimdi paylaşacağım yazışmalar, partimiz içindeki bir diğer trol ekibine ait. Bu grup, Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden biri olan Şöhret Can Kolsuz’un da yer aldığı, kendilerini akademisyen olarak tanıtan bazı kişilerle birlikte kurulan bir yapı” ifadelerini kullandı.

"AHLAKSIZ ADAMLAR, ANAMIZA MI GÖZ DİKTİNİZ"

CHP’ye yakınlığıyla bilinen akademisyen Nezih Onur Kuru’nun, Şöhret Can Kolsuz’a çeşitli yönlendirmelerde bulunduğunu öne süren Eren Erdem, tüm yazışmaları gün yüzüne çıkararak şu ifadeleri kullandı:

Eren Erdem gitti ama ruhu yaşıyor. Altına da hepimizi katarak küfürler ediyor. Nezih Onur Kuru, Mansur Yavaş’a, bana, Kemal Kılıçdaroğlu’na hepimize "O... çocukları." diyor. Bu kişi akademisyen arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baş tacı akademisyenler bunlar. Anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız adamlar, anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız terbiyesizler. Akademisyenizsiniz öyle mi? Oturmuşlar anamızı konuşuyorlar.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN SAĞ KOLU, TROL AĞLARININ BAŞI"

Erdem, parti içindekilere yüklenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Şöhret Can Kolsuz, CHP’nin trol ağlarının bağlantılarının başı. Özgür Özel’in sağ kolu... Mesajlarda küfürler savurup, “CHP savaşın varlığını kabul edip Mansur'u ‘s...’ etmezse; Mansur Yavaş CHP'yi böler. Özür diliyorum Mansur Bey. Özgür Özel’in sağ kolu siz kimi s.. ediyorsunuz? Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Ahlaksız, terbiyesiz insanlar.

"BİZE HAKARET İÇİN 46 MİLYON LİRA HARCAMIŞLAR"

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Eren Erdem, CHP içinde kurulduğunu iddia ettiği medya yapılanmasını ifşa ettiğini belirtti.

Erdem, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır hakaretlerin, partinin içinden organize edilen bir trol ağı tarafından sistemli biçimde yayıldığını öne sürdü. Bu yapının başında ise mevcut Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un olduğunu iddia etti.

Paylaşımında "Sizin PROJE NAVARHOS dosyasından..." ifadelerini kullanan Erdem, söz konusu dosyanın şu anki yönetimin elinde olduğunu ima ederek, “Hepsini ifşa etmeme gerek var mı?” diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi.

“Artık suskunluk sona erdi” diyen Erdem, çok konuşulacak bir iddiayı daha gündeme taşıdı:

“Kılıçdaroğlu’na küfür ettirmek için 600 kişilik bir troll ordusu kuruldu. Bu organizasyona tam 46 milyon TL harcandı. Bu parayı kim ödedi?”

Troll ordusunun her bir üyesinin 3-4 sahte hesapla sosyal medyada aktif olduğunu söyleyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hesaplardan ailelerimize, eşlerimize, çocuklarımıza yönelik en ağır hakaret ve tecavüz çağrıları yapılıyor. Vicdanınızı ne zaman kaybettiniz?”

Erdem’in son açıklamaları, CHP’de dijital medya politikaları ve parti içi gruplaşmalar üzerindeki tartışmaları daha da derinleştirirken, önümüzdeki günlerde konunun parti yönetimince nasıl ele alınacağı merak konusu oldu.