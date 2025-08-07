Eski Bakan Mustafa Demir, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, aynı zamanda Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Demir, memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI

Merhum Demir için Merkez Camisi önünde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bazı eski milletvekilleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara kıldırdı. Demir’in naaşı, törenin ardından Turalıuşağı Mahallesi’ndeki aile kabristanında defnedildi.

AK PARTİ'DE 3 DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

64 yaşındaki Mustafa Demir, AK Parti’den 22, 23 ve 24. dönemlerde Samsun milletvekili olarak görev yapmış, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Demir, dün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.