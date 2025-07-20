Eski CHP Milletvekili Lale Karabıyık, vefat etti

CHP'nin eski Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

3 DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

2015 yılında CHP'den Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren Karabıyık, üç dönem boyunca görev yaptı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Prof. Dr. Karabıyık için ilk tören yarın saat 10.00’da Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenecek. Ardından cenaze namazı öğle vakti Bursa Ulu Camii’nde kılınacak ve Karabıyık, memleketi Bilecik’te son yolculuğuna uğurlanacak.