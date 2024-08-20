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Eskişehir’de olaylı gece: Polisle silahlı çatışmaya giren şahıs yakalandı

Eskişehir’de olaylı gece: Polisle silahlı çatışmaya giren şahıs yakalandı Eskişehir’de bir inşaatta gece bekçisini silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatarak havaya ateş eden şahıs, polis ekipleriyle yaşadığı silahlı çatışma ve kovalamaca sonucunda yakalandı.