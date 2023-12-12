Faruk Koca'nın AK Parti'den ihracı için harekete geçildi

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Yaşananların ardından Faruk Koca'ya toplumun tüm kesimlerinden tepki yağdı.
AK Parti harekete geçti
AK Parti'den yapılan açıklamada Ankaragücü-Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği ifade edildi.
Konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.
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