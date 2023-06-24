Ferhat Murat: Sanatçılar, vatandaşlara verdikleri oy üzerinden hakaret edemez Siyasal iletişimci Ferhat Murat, seçmene tercihleri nedeniyle hakaret eden sanatçıların konserlerini iptal eden belediyelere teşekkür ederek, "Bu millete hakaret ederim, ondan sonra da onların seçtikleri belediyelerden paramı kazanırım.. Öyle bir dünya yok" dedi.

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TV 100'de Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünde yayınlanan Özgür İfade programının konuklarından siyasal iletişimci Ferhat Murat, seçim öncesi ve sonrasında seçmeni tercihleri nedeniyle aşağılayan ve hakaret eden sanatçılara tepki gösterdi.

Bu sanatçıların konserlerini iptal eden belediyelere de teşekkür eden Murat, şunları söyledi:

"İnsanlara hakaret ediyorlar, tepki gelince nerede özgürlük diyorlar"

Sanatçılar çıkıyor, gözlük takıyorlar, AK Parti seçmenine küfreden kombini üzerine giyiyorlar, orada siyaset yapıyorlar. Kendi şöhretlerini siyasete koridor yapıyorlar, insanlara hakaret ediyorlar. İnsanlar tepki gösterdiğinde, konserleri iptal edildiğinde de nerede demokrasi, nerede özgürlük diyorlar.

"İnsanlara verdikleri oy üzerinden hakaret edemezsiniz"

O sanatçıların konserlerini iptal eden belediyeleri de tebrik ediyorum. İnsanları aşağılayamazsınız, verdikleri oy üzerinden hakaret edemezsiniz. CHP'yi ya da AK Parti'yi destekliyorum diyebilir. Bu demokratik özgürlük ne zaman gerçekleşir? Uğur Işılak, Şükriye Tutkun, CHP'li belediyelerin konserlerine çıkarılır o zaman. Bir tane görmedim.

"Hakaret ettikleri milletin seçtikleri belediyelerden para kazanıyorlar, öyle bir dünya yok"