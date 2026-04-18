Fidan ve Lavrov Antalya’da bir araya geldi

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında diplomasi trafiği sürerken, Türkiye ile Rusya arasında üst düzey temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya’da bir araya geldi.

Görüşmenin, forum çerçevesindeki temaslar kapsamında yapıldığı belirtildi.

2026-2027 DÖNEMİNE YÖNELİK YENİ İŞ BİRLİĞİ ADIMI

İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında yürütülecek çalışmaların çerçevesini belirleyen “2026-2027 İstişare Eylem Planı”, Fidan ve Lavrov tarafından imzalandı.

Söz konusu planın, Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik istişare mekanizmalarının güçlendirilmesini ve önümüzdeki iki yıllık dönemde iş birliği alanlarının koordineli şekilde yürütülmesini amaçladığı ifade edildi.

DİPLOMATİK TEMASLAR DEVAM EDECEK

Görüşmenin, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik diyaloğun sürekliliği açısından önem taşıdığı değerlendirilirken, tarafların ilerleyen süreçte farklı başlıklarda temaslarını sürdürmesi bekleniyor.