Gaziantep'te 23 Nisan töreninde CHP yönetimi, mehter gösterisine sırtını döndü

Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 23 Nisan etkinlikleri, Gaziantep’te farklı bir protestoya sahne oldu.

Resmi tören sırasında sahne alan çocuk mehteran takımının gösterisi esnasında CHP il yönetimi, performansa sırtını dönerek, çocukların mutlu edilmesi gereken bir günde, garip bir tepki ortaya koydu.

PROTESTO TÖRENE DAMGA VURDU

Kutlamalara katılan CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki parti yöneticileri, mehter gösterisi sırasında alana dönmeyerek protesto gerçekleştirdi. Bu tavır, töreni izleyenler arasında şaşkınlık yarattı.

"ÇOCUKLARIMIZ SARAY KÜLTÜRÜNE ÖZENDİRİLİYOR"

Protestonun gerekçesini açıklayan İl Başkanı Acar, 23 Nisan’ın tarihsel anlamına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği bir günde çocuklarımızın bu anlayışa özendirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu nedenle gösteriyi izlemeyerek tepkimizi ortaya koyduk.

VATANDAŞLARDAN FARKLI TEPKİLER

CHP yönetiminin protestosu alanda bulunan bazı vatandaşlar tarafından eleştirilirken, çocukların sahnelediği mehter gösterisi ve diğer etkinlikler izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Etkinlik kapsamında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Kutlamalar, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle devam etti.