Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Mardin'de Ahmet Türk ile görüştü

İHA

Mardin’de bir otelde açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Türk, kalıcı barışın sağlanması ve demokratik bir geleceğin inşa edilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

"HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Türk, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

Bugün kendi deneyim ve tecrübelerimizi paylaştık. Demokratik bir geleceği nasıl şekillendirebileceğimiz konusunda fikirlerimizi dile getirdik. İnancım odur ki; bu ülkede adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir geleceğe hep birlikte ulaşacağız. Bunun için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu yalnızca siyasetçilerin ya da yöneticilerin değil, halklarımızın da omuzlaması gereken bir sorumluluk. Demokratik bir geleceği ancak el birliğiyle inşa edebiliriz. Çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli kadim şehrimizde başkanımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

"BÜTÜN VATANDAŞLAR, HİÇBİR AYRIM GÖZETİLMEKSİZİN EŞİTTİR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kayyum uygulamalarına dair parti duruşunu net bir şekilde ifade etti. Halk tarafından seçilen belediye başkanlarının görevden alınmalarına ilkesel olarak her zaman karşı çıktıklarını belirten Davutoğlu, Ahmet Türk ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi: