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DHA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde geçen hafta düzenlenen Belediye Meclisi toplantısında, CHP'li meclis üyeleri Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına karşı tepkilerini göstermek amacıyla "Kayyuma Hayır" yazılı bir pankart açtı. Bugünkü meclis oturumunda ise AK Parti ve MHP'li üyeler, "Teröre Hayır" pankartı açarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 CHP'Lİ DESTEK VERMEYİNCE ORTAM GERİLDİ

Gemlik Belediye Meclisi'nde yaşanan gerginlikte, CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Deviren, destek için CHP’li meclis üyelerini "Kayyuma Hayır" pankartının arkasında durmaya davet etti. İlhan Ermiş ve Mehmet Şah Kızılaltun dışında tüm CHP'li üyeler pankartın arkasında yer aldı.

Açıklamanın ardından AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile partililerin salonu terk etmek istemesi üzerine, Deviren “Çıkmadan önce cevabı da dinleseydiniz” diyerek eleştiride bulundu.

MHP İlçe Başkanı Emrah Keskinden, “Temsilcilerimiz burada. Kalmamızı gerektiren bir durum varsa kalırız” diye yanıt verdi.

Bu sözlerle başlayan gerginlik, MHP’li meclis üyesi Mehmet Demir’in, “Pankartın arkasında durmayan CHP'li üyeleriniz var” tepkisiyle daha da büyüdü. Tartışma yükselince Belediye Başkanı Deviren, oturuma 10 dakikalık ara verdi. Gerginlik, AK Parti ve MHP üyelerinin salonu terk etmesiyle sona erdi.

"PANKARTIN ARKASINA GEÇMEMELERİ YOĞUN TEPKİYE NEDEN OLDU"

MHP İlçe Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisi'ndeki gerginliğin, iki CHP’li meclis üyesinin “Teröre Hayır” pankartının arkasında durmaması üzerine yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, önceki Gemlik Belediye Meclis toplantısında, CHP’li üyelerin "Kayyuma Hayır" pankartlarıyla sorunsuz bir demokratik eylem gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Bugünkü oturumda ise MHP ve AK Parti’li üyelerin “Teröre Hayır” pankartı açarak aynı şekilde demokratik bir tepki gösterdikleri ifade edildi. Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in çağrısıyla CHP’li üyelerin sahneye çıktığı, ancak İlhan Ermiş ve Mehmet Şah Kızılaltun’un pankartın arkasına geçmeyerek salonu terk etmelerinin mecliste yoğun tepkiyle karşılandığı belirtildi. Açıklama, "Ülkemizin bu zor günlerinde, meclis üyelerinin bu tavrı, teröre karşı duruşlarını açıkça gözler önüne sermektedir" sözleriyle tamamlandı.

MHP İlçe Başkanı Emrah Keskinden ise yaptığı açıklamada,

Cumhur İttifakı olarak, terör destekçilerine ve devletin bekasına karşı olanlara karşı en sert tepkiyi gerek dağda, gerek şehirde, gerekse mecliste göstereceğimizi kamuoyuna bildiririz

ifadelerine yer verdi.