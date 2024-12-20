AA & Ensonhaber

Ankara önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Türkiye'nin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB içinde Almanya'nın öncü bir rol oynamasını beklediğini, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğini, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu ifade etti.

Görüşmede geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunu ve tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini belirtti.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE SURİYE'DE İZİN VERİLMEYECEĞİ MESAJI

Türkiye'nin Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunduğunu, PKK/YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu kaydeden Fidan, Alman mevkidaşına PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini ve PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu vurguladı.

Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini ifade eden Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesinin beklendiğinin altını çizdi.

Fidan, DEAŞ'lıların bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğini, üçüncü ülkelerin Suriye'de bulunan DEAŞ tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini belirtti.

FİLİSTİN MESELESİ

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğine işaret eden Fidan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini bildirdi.

Fidan ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce kalıcı şekilde sona ermesi için Türkiye'nin müzakere sürecini desteklediğini vurgulayarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.