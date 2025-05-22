Hulusi Akar'ın acı günü: Kayınvalidesini kaybetti

DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 98 yaşında hayatını kaybeden kayınvalidesi Türkan Samur’un cenaze törenine katılmak üzere İzmir’e gitti.

KAYINVALİDESİ İÇİN SON GÖREVİNİ YAPTI

İleri yaşa bağlı organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Türkan Samur için Karşıyaka ilçesindeki Mevlana Camii’nde bugün ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Törende Hulusi Akar ve eşi Şule Akar’ın yanı sıra aile yakınları ve torunlar da hazır bulundu.

Törene ayrıca İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Türkan Samur’un naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.