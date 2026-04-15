Ömer Çelik: Acımız çok büyük

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı, Türkiye’yi derinden sarsarken, hükümet kanadından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan trajediye ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, yaşanan olayın toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirterek, “Acımız çok büyük. Hepimiz derinden sarsıldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

YARALILARA ACİL ŞİFA DİLEĞİ

Çelik, saldırıda yaralananlara da değinerek, "Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. Çelik, açıklamasında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı mesajı iletti.

TÜM BAKANLIKLAR SAHADA

Olayın ardından devletin tüm ilgili kurumlarının harekete geçtiğini belirten Çelik; Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarının koordineli şekilde çalıştığını ifade etti. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Çelik, "Tüm birimler sahada ve olayın her yönüyle ilgileniyor." dedi.

"SALDIRININ TÜM BOYUTLARI ORTAYA ÇIKARILACAK"

Açıklamasında saldırının aydınlatılacağına dikkat çeken Çelik, "Bu insanlık dışı ve vahşi saldırı, tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır." diyerek soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüleceğinin altını çizdi.