İBB Meclisi'nde AK Partili ve CHP'liler arasında arbede

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Haziran ayı oturumu tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından gündem, yolsuzluk soruşturmaları ve etkin pişmanlık beyanlarına kaydı.

AK PARTİLİ KAYNAR'IN SÖZLERİ, GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

AK Parti’nin İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, kürsüde yaptığı konuşmada doğrudan İBB’ye yönelik soruşturmalara değindi. Etkin pişmanlık ifadelerine atıfta bulunan Kaynar, “Bu mecliste ciddi iddialar konuşuluyor. Sayın Başkan, çıkın ve bu iddiaların asılsız olduğunu siz söyleyin” diyerek tartışmayı başlattı.

MECLİS ÜYELERİ ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Kaynar’ın sözlerine karşılık İBB Meclis Başkanvekili, “Burası mahkeme değil” diyerek müdahalede bulundu. Ancak Kaynar konuşmasını sürdürerek CHP grubuna döndü ve “Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz, hodri meydan” çıkışında bulunduğu anda oturumda tansiyon zirveye çıktı.

Meclis Başkanlığı toplantıya ara verse de salonda gerilim tırmandı. Meclis üyeleri arasında arbede yaşanırken, bazı üyeler birbirlerinin yakasına yapıştı.

Yaşanan kavganın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.