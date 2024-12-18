İngiliz Milletvekili Burgon, İsrail'e dair yaptırımlar istiyor

AA & Ensonhaber

İngiltere Parlamentosu’nda bağımsız milletvekili Richard Burgon, İngiliz hükümetine, İsrail’e yaptığı tüm silah ihracatını durdurması ve İsrail’e yaptırım uygulaması çağrısında bulundu. Burgon, bu açıklamayı İngiltere Parlamentosu önünde Anadolu Ajansı muhabirine yaparak, İngiltere hükümetinin Gazze’deki ateşkes çağrılarını desteklemesinin yeterli olmadığını vurguladı. Burgon, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sonlandırılması için daha güçlü adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Burgon, ateşkes çağrılarının artık bir tür ritüele dönüştüğünü, çünkü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hükümetlerin çağrılarını dikkate almadığını ifade etti. Burgon, "Hükümetlerin harekete geçmesi gerekiyor. Bunun anlamı, İsrail’e yapılan tüm silah satışlarının durdurulması ve İsrail’e güçlü yaptırımlar uygulanmasıdır" dedi.

"RUSYA'YA UYGULANAN, İSRAİL'E EDE UYGULANMALI"

Geçen hafta bir Filistinli avukatın kendisine, İngiltere devletinin bu durumda ne yapılması gerektiğini bildiğini söylediğini aktaran Burgon, bu durumu Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından İngiltere’nin hızlıca uyguladığı yaptırımlar örneğiyle karşılaştırdı. Burgon, İngiltere’nin ne yapılması gerektiğini bildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Çifte standart olamaz. İnsan hakları insan haklarıdır, uluslararası hukuk ise uluslararası hukuktur. Bu nedenle, İsrail’e yapılan silah satışları derhal sonlandırılmalıdır. Böylelikle, İsrail savaş suçlarına son vermeye ve Filistin halkına yönelik kitlesel katliamlara dur demeye zorlanabilir.

"BAŞBAKAN, SOYKIRIMI ÖNLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇMEKLE YÜKÜMLÜ"

Burgon, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Gazze’de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmediğine yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne atıfta bulunan Burgon, sözlerini şöyle sürdürdü:

Başbakan ne düşünürse düşünsün, hükümetimiz ve tüm hükümetler, bunun bir soykırım olduğuna ikna olmayı beklemeksizin, soykırımı önlemek için harekete geçmekle yükümlüdür.

"İSRAİL'E SİLAH SATIŞLARI DURDURULMALI"

Geçen ay Burgon’un ve milletvekili Imran Hussain’in öncülüğünde 60’tan fazla parlamenterin, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’e yazdıkları mektuptan bahseden Burgon, İsrail’e kapsamlı yaptırımlar ve silah satışlarının durdurulması taleplerini yineledi:

Şu anda, İngiltere’de üretilen F-35 savaş uçağı parçalarının İsrail’e gönderilmeye devam ettiğini ve bu parçaların Gazze’de İsrail hükümeti tarafından kullanıldığını görüyoruz. Bu durum sona ermelidir.

Burgon, İngiltere hükümetinin artık somut adımlar atması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: