İngiltere, Rus diplomatı görevden alarak misilleme yaptı

İHA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i çağırarak, Rusya'nın Kasım ayında bir İngiliz diplomatının akreditasyonunu iptal etmesine karşılık olarak Rus diplomatın akreditasyonunun iptal edilmesine karar verdiğini duyurdu.

Bakanlık, Rusya'nın bu adımını "temelsiz" olarak nitelendirirken, İngiltere'nin kendi çalışanlarının sindirilmesine izin vermeyeceğini vurguladı. Ayrıca, İngiltere, Rusya'nın benzer eylemlerinin gerginliği artıracağı ve buna uygun karşılık verileceği uyarısında bulundu. Akreditasyonu iptal edilen İngiliz diplomatın ismi ise açıklanmadı.

İNGİLTERE İLE RUSYA ARASINDA "CASUSLUK" KRİZİ

Kasım ayında Rusya, bir İngiliz diplomatı casusluk suçlamasıyla sınır dışı etmiş, İngiltere ise bu suçlamayı reddetmişti.

İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkiler, Ukrayna savaşının patlak vermesinden sonra Soğuk Savaş döneminin ardından en düşük seviyelere gerilemiş durumda. İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygularken, Ukrayna'ya da silah yardımı yapmaya devam etti.