İngiltere, Suriye'de yaşanan değişimin ardından HTŞ'yi terör listesinden çıkardı

Suriye'deki gelişmelerin ardından İngiltere de tutumunu değiştirdi...

İngiltere hükümeti, HTŞ'yi “yasaklı terör örgütleri” listesinden çıkarma kararı aldı.

''İÇ VE DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİNİ DESTEKLEYECEK''

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın hükümet politikalarını destekleyici nitelikte olduğu ifade edilerek, "Bu karar, yeni Suriye hükümetiyle daha yakın bir iş birliği anlamına gelecek ve terörle mücadeleden göç yönetimine ve kimyasal silahların imhasına kadar İngiltere'nin dış ve iç politika önceliklerini destekleyecektir." denildi.

LİSTEYE 2017 YILINDA EKLENDİĞİ VURGULANDI

Açıklamada, HTŞ’nin 2017 yılında “yasaklı terör örgütleri” listesine eklendiği hatırlatılarak, "HTŞ'nin listeden çıkarılması, Ahmed eş-Şara liderliğindeki güçlerin (HTŞ'nin) geçtiğimiz aralık ayında Esad rejimini devirmesinin ardından Suriye'de yaşanan önemli gelişmelere karşı İngiltere'nin yanıtının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

''İNGİLTERE'YE YÖNELİK TEHDİDİ AZALTACAKTIR''

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’de halen önemli bir tehdit oluşturduğu vurgulanarak, "HTŞ'nin yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarılması, hükümetin Suriye'deki DEAŞ karşıtı misyonla etkileşimini destekleyecek ve bu da İngiltere'ye yönelik tehdidi azaltacaktır." ifadelerine yer verildi.

DAHA YAKIN ÇALIŞMA İMKANI OLACAK

Kararın, ABD’nin HTŞ’yi “Yabancı Terör Örgütleri” listesinden çıkarma adımıyla da uyumlu olduğu belirtilerek, "Bu karar aynı zamanda Suriye ile Esad rejiminin kimyasal silah programının ortadan kaldırılması yönünde daha yakın çalışma imkanı sağlayacaktır.

Hükümet, Suriye Devlet Başkanı'nın (Ahmed eş-Şara) bu silahları tamamen imha etme yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşılamaktadır." denildi.

ABD, HTŞ'Yİ TEMMUZ AYINDA LİSTEDE ÇIKARDI

HTŞ’nin “yasaklı terör örgütleri” listesinden çıkarılmasıyla birlikte, 2000 tarihli Terörizm Yasası kapsamında yer alan “üyelik” veya “yasaklı örgütlere destek çağrısında bulunma” gibi suçlamaların artık HTŞ için geçerli olmayacağı bildirildi.

HTŞ, geçtiğimiz aralık ayında dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı deviren muhalif güçlerin öncülüğünü yapmış, ardından lideri Ahmed eş-Şara yeni Suriye Devlet Başkanı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de geçtiğimiz temmuz ayında HTŞ’yi yabancı terör örgütleri listesinden çıkarma kararı almıştı.