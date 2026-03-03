Bakan Fidan’dan Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’nın Kızılay semtinde bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Merkezde yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Fidan, yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

"ÇAĞRILAR YAZILIM SİSTEMİYLE YÖNETİLİYOR"

Ziyaret sırasında bazı çağrıları dinleyen Bakan Fidan, merkezin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti. Fidan, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının talep ve sorularının hem yurt dışındaki temsilcilikler hem de merkezde görevli personel tarafından koordineli şekilde yanıtlandığını ifade etti.

Çağrıların özel bir yazılım sistemi üzerinden yönetildiğini kaydeden Fidan, şunları söyledi:

Burada arkadaşlarımız dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyor. Gerektiğinde ilgili makamlara hızlıca yönlendirme yapılıyor ve sürece anında müdahale ediliyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER ÇAĞRI YOĞUNLUĞUNU ARTIRDI

Merkezde yoğun bir çalışma temposu bulunduğunu vurgulayan Fidan, özellikle son günlerde İran’daki gelişmeler nedeniyle mücavir bölgelerde bulunan vatandaşlardan çok sayıda başvuru geldiğini dile getirdi.

Fidan, farklı dillerde hizmet verildiğini belirterek, Yurt Dışında Yaşayan Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin 7/24 esasına göre görev yaptığını söyledi.

Ziyaretin sonunda Bakan Fidan, çağrı merkezi çalışanlarına teşekkür etti.