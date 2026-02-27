Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nevşehirli hemşehrileriyle konuşturdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk resmi ziyaretini memleketi Nevşehir’de gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Gürlek’e, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ile milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün eşlik etti.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans bağlantısı kuruldu.

"30 YIL SONRA NEVŞEHİR'DEN BİR BAKAN ÇIKMASI GURUR VERİCİ"

Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Ramazan ayını tebrik ederek Nevşehir halkına selamlarını iletti.

Erdoğan, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Nevşehir’den bir ismin bakan olarak görev almasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, kentin ve ülkenin geleceği adına birlik ve beraberlik mesajı verdi:

Birliğiniz daim olsun. Valimiz, bakanımız ve belediye başkanlarımızla birlikte Nevşehir’in çok daha güzel günlere yürümesini temenni ediyorum. Nevşehir’den gayretli bir ses bekliyoruz.

GÜRLEK: "HEYECANINIZI SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA İLETİYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygılarını sunduğunu belirterek Nevşehir’deki teşkilat mensuplarının ve vatandaşların heyecanını Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.