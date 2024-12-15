İsrail, Dublin Büyükelçiliğini kapatacak

İHA

İsrail, Filistin’e yönelik destek politikaları nedeniyle İrlanda’nın başkenti Dublin’deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İrlanda hükümetinin “aşırı derecede İsrail karşıtı politikalar” izlediği öne sürülerek, "Dublin'deki büyükelçiliğin kapatılması, İrlanda hükümetinin bu tutumu doğrultusunda alınmış bir karardır" ifadesine yer verildi.

"İSRAİL KARŞITLIĞI İDDİASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

İsrail'in bu adımı, İrlanda tarafından üzüntüyle karşılandı. İrlanda Başbakanı Simon Harris, kararı “son derece talihsiz” olarak nitelendirirken, ülkesinin her zaman insan hakları ve uluslararası hukukun yanında yer aldığını vurguladı.

İrlanda'nın İsrail karşıtı olduğu iddiasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz, barışın, insan haklarının ve uluslararası hukuk prensiplerinin savunucusuyuz. İrlanda, İsrail ve Filistin'in barış içinde, iki devletli bir çözüm temelinde bir arada yaşamasını desteklemektedir.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZ ETKİLENMEYECEK"

Dışişleri Bakanı Micheal Martin ise diplomatik ilişkilerin devam edeceğini belirterek, İrlanda’nın Tel Aviv’deki büyükelçiliğini kapatma planı olmadığını duyurdu. Martin, iki ülke arasındaki diplomatik bağların bu karardan etkilenmeyeceğini ifade etti.

İrlanda, Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alıyor ve Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’i Gazze Şeridi’nde soykırımla suçlayan davasına destek vererek Filistin meselesinde açık bir tutum sergilemiş bulunuyor. Bu adımlar, İsrail’in eleştirilerinin odak noktası haline geldi.