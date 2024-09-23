İzmir'de yaşanan balık ölümlerine Ali Mahir Başarır'dan 'ihmal' açıklaması İzmir Körfezi'nde yaşanan koku ve balık ölümlerinin "ihmal" sebebiyle kaynaklandığını söyleyen Başarır, sorunun giderilmesi için belediye başkanlarıyla görüşüldüğünü bildirdi.

AA

Tespit edilen atık kaynaklı amonyak miktarının 50 kat fazla olmasına bağlı olarak İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yaşanmaya devam ediyor.

Ayrıca, balık ölümlerine bağlı olarak da çevreye kötü kokular yayılıyor.

Konuya ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek burada hem İzmir Körfezi'nde yaşanan koku ve balık ölümlerine ilişkin hem de hükümetin ekonomi politikasına ilişkin konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜLÜYOR"

Başarır, İzmir Körfezi'nde yaşanan koku ve balık ölümlerinin kente yakışmadığını belirterek şöyle konuştu:

İzmir halkı da bu durumu hak etmiyor. Burada bakanlık ve belediyeler el ele vererek bu sorunu çözmek zorundalar. Gerçekten önemli bir sorun.



Bu konu da Genel Başkan'ımız da çok ciddi bir şekilde belediye başkanlarıyla görüşüyor. Körfezin temizlenmesi sadece balık ölümleri değil, o koku, çevreye verdiği zarar giderilmelidir.

"BEN TEK TARAFLI KONUŞMAM"

Açıklamalarının devamında yaşananların 'ihmalden' kaynaklandığını belirten Başarır, şu ifadelerde bulundu:

Uzun yıllardan beri biriken bir sorun. Maalesef bakanlıklar da bunu ötelemiş. Geçmiş dönem belediyelerimizde de, ben tek taraflı konuşmam, bir ihmal vardır.

Ama bu dönem hep beraber İzmir'in körfez sorununu çözüp, orası eskiden olduğu gibi mis gibi kokacak.

"BU ÜLKEYE DÜŞMAN PARTİDİR"

Açıklamalarının devamında Türkiye'nin yönetilemediğini iddia eden Başarır, seçim çağrısında bulundu.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yeni anayasa konusundaki sözleri üzerinden MHP'ye yönelik eleştirisine, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in verdiği yanıt hatırlatılarak, konu hakkındaki düşünceleri soruldu.

Açıklamasında Başarır, "HÜDA PAR ve teröre bulaşmış partilerle aralarında mesafe bulunduğunu" belirterek şu ifadelere yer verdi:

Üniter yapıyı tartışan, Türk bayrağından rahatsız olan, İstiklal Marşı'nı eleştiren, 'Anayasa'nın ilk dört maddesini kaldırabiliriz' diyecek kadar aklını yitirmiş, bu ülkeye düşman bir partidir.



Devlet Bahçeli elini yıkadı mı bilmiyorum elini kaldırdıktan sonra. Ama o görüntüden utanç duymuyorsa onun adına utanç duyan milyonlarca milliyetçi seçmen var bu ülkede. Onlar utanç duymuştur.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)