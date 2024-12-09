Kabine toplanıyor: Ana gündem maddesi Suriye olacak

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Gözler kabine toplantısında...

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Türkiye ise bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

Kabine, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Beşşar Esed sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirilecek.

TEMASLAR ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kısa süre önce önemli temaslar gerçekleştirdi.

Özellikle Hakan Fidan'ın Suriye üzerinde etkili iki ülke olan İran ve Rusya dışişleri bakanları ile yaptığı temasları da ele alınacak.

SIĞINMACILARIN DURUMU KONUŞILACAK

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki hareketlerini de yakından takip ediyor.

Ankara, bölgede bir oldu bittiye izin vermeyeceğini ve terör örgütlerine geçit vermeyeceğini farklı kanallardan ilan etmişti.

İstihbari veriler ışığında terör örgütüne karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Kabine toplantısında Suriyeli sığınmacıların durumlarının da konuşulması bekleniyor.

Zira Esed'in Suriye'yi terk etmesi sonrası Türkiye'de yaşayan pek çok Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek.