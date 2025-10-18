Kahramanmaraş'ta CHP kongresinde kavga çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde düzenlediği kongrelerde yaşanan gerginliklerle gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Parti teşkilatlarında tansiyonun sık sık yükseldiği kongre süreçleri, CHP’yi olaysız kongrelere hasret bıraktı.

İL KONGRESİ’NDE TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi gerçekleşti.

Kongre devam ederken henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.

Kavgada yaralanma olmazken, polis ve kongredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kavganın bitmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti.