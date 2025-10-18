Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta CHP kongresinde kavga çıktı

Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kongresi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 22:19
  • Kahramanmaraş'ta CHP İl Kongresi'nde iki grup arasında kavga çıktı.
  • Kavgada yaralanma olmazken, polisin müdahalesiyle sona erdi.
  • Olay sonrası kongre devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde düzenlediği kongrelerde yaşanan gerginliklerle gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Parti teşkilatlarında tansiyonun sık sık yükseldiği kongre süreçleri, CHP’yi olaysız kongrelere hasret bıraktı.

İL KONGRESİ’NDE TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi gerçekleşti.

Kongre devam ederken henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.

Kavgada yaralanma olmazken, polis ve kongredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kavganın bitmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti. 

