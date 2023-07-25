Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekilleriyle yemekte buluştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi.

DHA

Tarihi seçimlerin ardından aldığı ağır yenilgi sonrası CHP'de başlayan kaos sürüyor..

Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına kulak asmaması ise partide büyük kavgalara neden oluyor.

Özellikle partinin önce gelen isimlerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saflarından Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği, partinin Gurup Başkanı Özgür Özel'in açıktan gerekli görülürse genel başkanlığa aday olabileceğini belirtmesiyle ipler iyice gerildi..

Kılıçdaroğlu ise koltuğunu kaybetmemek için elinden geleni yapıyor.

Milletvekilleriyle bir araya geldi

CHP lideri, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Yemeğe çok sayıda milletvekili aileleri ile birlikte katıldı.

Özgür Özel ile birlikte geldi

Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile aynı anda geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli organizasyon saat 20.00 itibari ile başladı.