Kemal Kılıçdaroğlu, davet edildiği CHP programına katılmadı: Koltuğu boş kaldı

CHP'de kaos hakim.

Şaibeli kurultay sürecinde davalar sonuçlanıyor.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılarak Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması ile birlikte kaos iyice alevlendi.

Parti içinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarları ile yeni yönetim arasında adeta bir savaş var.

İSTANBUL'DA ARBEDE ANKARA'DA KUTLAMA

İstanbul'da Gürsel Tekin'in 'İl başkanlığına geliyorum' açıklamasıyla birlikte nöbet başlarken Ankara'da, CHP'nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları vardı.

Bugün CHP İstanbul İl Binası önünde gerilim sürerken Ankara'da, CHP Parti Örgüt Temsilcileri Meclisi toplantısı vardı.

KILIÇDAROĞLU DAVETE İCABET ETMEDİ

Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Özel, partililere hitap ederken Kemal Kılıçdaroğlu için protokolde ayrılan koltuğun boş olması dikkat çekti.

Özel, geçtiğimiz günlerde bizzat Kılıçdaroğlu'nu arayarak kendisini davet ettiğini duyurmuştu.

BİZZAT DAVET ETMİŞTİ

Özel, "Üç gün önce görüştüm. 8 Eylül’de örgüt temsilcileri meclisi var. Kemal Bey oranın doğal üyesi, tüzükten dolayı önceki genel başkanlar üyedir. Hem onu hatırlattım. Böyle bir olanak var. Böyle bir toplantı var ve doğal üyesiniz. Benim davet etmem uygun olur diye ben davet ediyorum dedim." ifadelerini kullanmıştı.