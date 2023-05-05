Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı gafı

Seçime 9 gün kalmasıyla birlikte heyecan bir kez daha arttı.
Türkiye'nin odaklandığı 14 Mayıs seçimlerinde adaylar vites artırdı.
Bu kapsamda yurdun dört bir yanında mitingler düzenlenmeye devam ediliyor..
Meydanlarda toplanan vatandaşlara vaatler sıralayarak demeçler veriliyor.
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte sık sık gaflara imza atıyor.
Son gafın adresi Muğla oldu.
Sığınmacı gafı: 3 bin 600 göçmenimiz var
Muğla'daki millet buluşmasında gençlere, ev hanımlarına, çiftçiye seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki sığınmacı sayısını "3 bin 600" olarak açıkladı.
Kılıçdaroğlu 3 bin 600 rakamını iki defa tekrarladı:
3 bin 600 göçmenimiz var. Yani 3 bin 600 sığınmacımız var. Bizler yetki verdiğiniz zaman en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye geri göndereceğiz. Yani yollayacağız Suriye’ye. Kaç yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Eyvallah. Ama artık yeter.
Onlar kendi ülkelerinde daha mutlu olurlar. Irkçılık yapmadan onların yollarını, köylerini okullarını, evlerini kreşlerini AB fonları ile yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak. Götüreceğiz yerleştireceğiz oraya. Dolayısı ile bizim gençlerimiz iş, güç sahili olacak. Bizim gençlerimiz çalışacak.