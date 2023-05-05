Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı gafı Muğla'da yaptığı konuşmasında yeni bir gafa imza atan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "3 bin 600 göçmenimiz var. Yani 3 bin 600 sığınmacımız var" dedi.

İHA

Seçime 9 gün kalmasıyla birlikte heyecan bir kez daha arttı.

Türkiye'nin odaklandığı 14 Mayıs seçimlerinde adaylar vites artırdı.

Bu kapsamda yurdun dört bir yanında mitingler düzenlenmeye devam ediliyor..

Meydanlarda toplanan vatandaşlara vaatler sıralayarak demeçler veriliyor.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte sık sık gaflara imza atıyor.

Son gafın adresi Muğla oldu.

Sığınmacı gafı: 3 bin 600 göçmenimiz var

Muğla'daki millet buluşmasında gençlere, ev hanımlarına, çiftçiye seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki sığınmacı sayısını "3 bin 600" olarak açıkladı.

Kılıçdaroğlu 3 bin 600 rakamını iki defa tekrarladı: