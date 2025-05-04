DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da uğradığı fiziki saldırı sonrası, siyasi partiler ve siyasetçilerden güçlü tepkiler aldı.

KILIÇDAROĞLU: "SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi:

Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.