Kılıçdaroğlu'dan kayyum davası çıkışı: Her şey yoluna girecek

İBB'deki yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine, CHP'nin önceki dönem TBMM Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki köşesinde yer verdiği görüşmeden dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

KILIÇDAROĞLU: "ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEĞİM HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

Mutlak butlan kararı hukuki olarak çıkarsa, bunu reddedemem. Çünkü eğer ben reddedersem partiyi kayyuma teslim etmiş bir genel başkan olurum. Onun için bunu ben kabul edemem. O yüzden, benim şu anda sayın genel başkan Özgür Özel'le görüşeceğim herhangi bir şey yok. Biz bunu mahkeme kararından sonra oturur konuşuruz. Ben o zaman önceki genel başkan olarak, kendisinin fikirlerini elbette alacağım.

"SİZİN AÇTIĞINIZ YOLDA YÜRÜYELİM"

Ancak, orada bulunan üç isim de, "Mahkeme kararı çıktıktan sonra zaten bir anlamı kalmıyor, geç kalmış oluyoruz. Bu konuda bizim sizin genel başkanla oturup konuşmanızın çok büyük önemi var" dediler. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Yani şu anda oturup konuşuruz ama şu anda konuşulacak bir şey görmediğini” söyledi. Bunun üzerine Vahap Seçer söz aldı ve şu açıklamada bulundu:

Sayın Genel Başkan, başımızın üstünde yeriniz var. Siz bizim genel başkanımızsınız. Ama bu 'mutlak butlan' kararını siz kabul ederseniz, toplumun büyük bir kesiminin, örgütün tepkisiyle karşı karşıya kalırsınız ve yıpranırsınız. Bizim amacımız partimizi ayakta tutmak. Siz de, Özgür Bey de iki genel başkanımızsınız. Bir araya bu akşam gelin, bizi istiyorsanız beraber olalım. Siz bu dayatılan mutlak butlan kararında değil, sizin açtığınız bir yolda yürüyelim.

"BENİ GENEL MERKEZE SOKMAYACAKLARMIŞ!"

Bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Arkadaşlar bu konuda telaşlanacak bir şey yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer. Telaşa gerek yok. Bu karara karşı çıkılırsa hem kararlarını nasıl alacaklar? Maaşları nasıl ödeyecekler? Milletvekillerini nasıl seçecekler? Bu karara karşı çıkarlarsa belediye başkanını nasıl seçecekler?

MANSUR YAVAŞ'TAN "SİYASET YAPMAM" ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş söz aldı ve şunları söyledi:

Sayın Genel Başkan, öyle şey olur mu? Bu sizin dediğiniz şekilde olursa, bu sefer parti bölünür, parçalanır. Toplumda birbirini destekleyen, bizi destekleyen kesim de ayrışıyor. O zaman benim siyaset yapma gerekçem kalmaz. O zaman ben siyaset yapmam.

KILIÇDAROĞLU NASIL BİR YOL YÜRÜYECEK

Bu sözleri sessizce dinleyen Kıllıçdaroğlu, "Anlıyorum" demekle yetindi. Hemen ardından sözü Engin Özkoç aldı, şunları söyledi:

Sayın Genel Başkanım, yani diyorsunuz ki mahkeme kararından sonra, tam anlamak için soruyorum, mahkeme kararından sonra böyle bir şeyi görüşeceksek siz o karardan sonra nasıl bir yol yürümeyi düşünüyorsunuz? Biz bunu Genel Başkanla da konuşacağız, diğerleriyle de konuşacağız, Ekrem Bey'le de konuşacağız.

Kılıçdaroğlu, kongreleri yapıp sonra kurultaya gidileceğini söyledi. Bunun üzerine Engin Özkoç, sürenin 1,5-2 yılı bulabileceğini belirtti.