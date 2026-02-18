KKTC Meclisi’nde siyah örtü krizi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, pazartesi günü saat 18.15’te başlayan ve yaklaşık 19 saat süren oturumda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan fiber optik altyapının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolünün onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını ele aldı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, muhalefet ve bağımsız milletvekilleri genel oylamaya geçilmemesi için kürsüde uzun konuşmalar yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET SÜRECİ

Oturumun ilerleyen saatlerinde, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yurt dışı programı nedeniyle adadan ayrılması üzerine anayasal düzenleme gereği Cumhurbaşkanlığı makamına, Meclis Başkanı Öztürkler vekâlet etmeye başladı. Bu gelişme, zaten yüksek olan tansiyonun daha da artmasına neden oldu.

KÜRSÜYE SİYAH ÖRTÜ ASTI

Gerilimin yükseldiği dakikalarda Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, konuşmasına başlamadan önce Meclis kürsüsüne siyah örtü astı. Eylemin İç Tüzük’e aykırı olduğunu bildiğini ifade eden Şahali, “Gereği her neyse yapınız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İÇ TÜZÜK TARTIŞMASI

Oturuma başkanlık eden Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ise söz konusu eylemin, Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğunu belirterek çalışmaların bu şekilde sürdürülemeyeceğini ifade etti. Yaşanan tartışmaların ardından birleşim kapatıldı.

Fiber optik altyapı protokolüne ilişkin görüşmelerin, önümüzdeki günlerde yeniden Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.