'Geçinemiyorum' diyen Davutoğlu’ndan eleştirilere yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında konuştu.

Bir televizyon programında, görev süresi sona eren devlet yöneticilerinin kamuda başka görevlere getirilmemesi gerektiğini savunduğunu hatırlatan Davutoğlu, bu çerçevede kendi geçim sıkıntısından söz ettiğini belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZ ZORLANIRKEN HİCAP DUYARIM"

Açıklamalarının bazı çevrelerce eleştirildiğini kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi:

Onların zihnindeki başbakan profili, görevdeyken kendisini ya da yakınlarını zengin eden bir profil. Makamda düşük, gelirde yüksek bir anlayış. Ben bunu samimiyetle söyledim. Ancak vatandaşlarımız bu zorlukları yaşarken bunu dile getirmekten hicap duyarım. Şimdi de hicap duyuyorum

"ASGARİ ÜCRETLİNİN, EMEKLİNİN HALİNİ BİLİRİM"

İlk iftarını emeklilerle yapacağını açıklayan Davutoğlu, partisinin bu yıl salon programları yerine dar gelirli vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi.

“Biz emeklinin ne çektiğini biliriz” diyen Davutoğlu, bir akademisyen olarak öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara da vakıf olduğunu ifade etti.

“Asgari ücretlinin, çırak ve staj mağdurlarının durumunu bilirim. Akademisyenlerin, öğretmenlerin bırakın kitap almayı, iftar etmekte zorlandığını bilirim” şeklinde konuşan Davutoğlu, halktan kopmadıklarını vurguladı.

"TROL ÇETELERİNE SESLENİYORUM"

Kendisine yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Davutoğlu, “O trol çetelerine söylüyorum; sizin kafanızdaki başbakan gibi hiç olmadım ama sizin övdüğünüz insanlar gibi de halktan hiç kopmadım, kopmayacağım.” ifadelerini kullandı.