Dervişoğlu: Rapor, PKK’nın silah bırakmadığını itiraf ediyor

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM bünyesinde oluşturulan komisyonun hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLMİŞTİR"

Dervişoğlu, 103 yıllık Cumhuriyet’in ve milli üniter yapının hedef alındığını öne sürerek, komisyonun ortak raporunun yayımlanmasıyla sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini savundu.

Mevcut iktidarın uygulamalarını eleştiren Dervişoğlu, komisyondan çıkan metnin beklentileri karşılamadığını ifade etti.

"İHANETİN FARKINDALAR"

Raporun içeriğine yönelik sert ifadeler kullanan Dervişoğlu, metnin Cumhuriyet’in temel niteliklerini tartışmaya açtığını iddia etti.

Raporu imzalayan siyasi partilere de eleştiriler yönelten Dervişoğlu, sürecin topluma benimsetilmeye çalışıldığını savundu.

"SİLAH BIRAKILMADIĞI AÇIKÇA ORTADA"

Dervişoğlu, “Rapor, PKK’nın silah bırakmadığını açıkça itiraf etmektedir. Türk milletinin kayıtsız ve şartsız arzu ettiği bu husus gerçekleşmediyse, aylarca yürütülen çalışmaların amacı nedir?” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele sürecinin raporda yeterince vurgulanmadığını ileri süren Dervişoğlu, sürece dahil olanlara yönelik olası cezasızlık düzenlemelerine de karşı olduklarını dile getirdi.

"ÜNİTER YAPI, TARTIŞMAYA AÇILIYOR"

Rapor metninde Türkiye’nin üniter yapısını zayıflatabilecek ifadeler bulunduğunu öne süren Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” sözünü hatırlatarak Mustafa Kemal Atatürk’ün tanımına atıf yaptı.

Dervişoğlu, dünyada benzer süreçlerin farklı ülkelerde yaşandığını belirterek Irak, Suriye, Lübnan ve Balkanlar örneklerini verdi.

Basın toplantısında, merkezi yapının zayıflatılmasına yönelik girişimlere karşı olduklarını ifade eden Dervişoğlu, rapora ilişkin eleştirilerini sürdürdü.