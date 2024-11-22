Kolombiya: Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağız

AA & Ensonhaber

Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerine bir ülkeden daha destek geldi.

KOLOMBİYA: "BURAYA GELİRLERSE TUTUKLANACAKLAR"

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze ve Batı Şeria'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara ilişkin çıkardığı tutuklama emirlerini tanıdığını ve bu kararlara bağlı kalacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kolombiya, barışa olan bağlılığını hem kendi sınırları içinde hem de uluslararası düzeyde bir kez daha teyit etmektedir. Filistin halkının maruz kaldığı trajedilere ve İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen soykırım girişimlerine karşı tutumunu açıkça yinelemektedir. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da ifade ettiği gibi, Kolombiya her zaman barışı tesis etmeye yönelik girişimlere destek verecek ve savaşın her türlüsünü reddedecektir.

Kolombiya’nın, uluslararası hukuk ve çok taraflılık ilkelerine bağlılığının altı çizilen açıklamada, UCM ve diğer uluslararası adalet organlarının aldığı kararlara saygı duyulacağı ve bunlara uyulacağı vurgulandı.

UCM'NİN TUTUKLAMA KARARI

UCM, önceki gün yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardığını kamuoyuna duyurmuştu.