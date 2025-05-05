Kürşat Zorlu: Türk Dünyası Noterler Birliği kuruldu

AA & Ensonhaber

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 5 Mayıs Noterler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak noterlerin ve tüm noter çalışanlarının gününü kutladı.

TÜRK DÜNYASIYLA HUKUKİ ALANDA YENİ İŞ BİRLİĞİ

Paylaşımında, bu özel gün vesilesiyle yalnızca tebrik mesajı vermekle kalmayan Zorlu, aynı zamanda Türk dünyasıyla hukuki alanda yeni bir iş birliği adımı attıklarını da duyurarak dikkat çekici ifadeler kullandı: