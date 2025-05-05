Kürşat Zorlu: Türk Dünyası Noterler Birliği kuruldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 5 Mayıs Noterler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak noterlerin ve tüm noter çalışanlarının gününü kutladı.
TÜRK DÜNYASIYLA HUKUKİ ALANDA YENİ İŞ BİRLİĞİ
Paylaşımında, bu özel gün vesilesiyle yalnızca tebrik mesajı vermekle kalmayan Zorlu, aynı zamanda Türk dünyasıyla hukuki alanda yeni bir iş birliği adımı attıklarını da duyurarak dikkat çekici ifadeler kullandı:
Türk Devletleri Adalet Bakanları nezdinde Noter Odası Başkanları tarafından imzalanan 'Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı' ile Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmuştur. Bu kapsamda başlatılan Türk Dünyası Noterler Birliği'nin tüzük çalışmasında son aşamaya gelinmiştir. Böylelikle Türk Devletleri arasındaki noterlik işlemlerinde üye ülke vatandaşlarımız açısından ciddi imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Başta Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç olmak üzere tüm üye ülke bakanlarımıza ve Türkiye Noterler Birliği'ne teşekkür ediyorum.
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