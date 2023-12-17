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Kütahya'da namaz kılar gibi yapıp para çalan hırsız tutuklandı! O anlar kamerada...

Kütahya'da namaz kılar gibi yapıp para çalan hırsız tutuklandı! O anlar kamerada... Girdiği 3 camide namaz kılarmış gibi yaparak imamların odasından ve cemaatin askıdaki eşyalarından 1400 dolar, 200 euro, 2 bin 500 TL ve altın kolye çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan H.Ç. yakalanıp, tutuklandı.