Kütahya'da namaz kılar gibi yapıp para çalan hırsız tutuklandı! O anlar kamerada...

Kütahya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Tavşanlı ilçesindeki İmam Hatip, Armutlar ve Yeşil camilerinde 2 günde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.
Cami içindeki ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin daha önce camilerden sadaka kutusunu çalan H.Ç. olduğunu tespit etti.
Para ve gerdanlık çaldı
İncelemede; H.Ç.'nin 2 günde girdiği 3 camide namaz kılarmış gibi yaparak etrafı kontrol ettiği, çevrede kimse olmadığı sırada imam odalarından ve cemaatin eşyalarını astığı askıdan 1400 dolar, 200 euro, 2 bin 500 TL ve 15 gram gerdanlık altını çaldığı belirlendi.
Tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri camiler etrafında güvenlik tedbiri alırken, H.Ç. başka bir camiye girerken yakalandı. Gözaltına alınan H.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.
Dehşet anları kamerada
H.Ç.'nin camilerden hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; camiye girdikten sonra namaz kılmaya başladığı görülen H.Ç., çevrede kimsenin olmadığı sırada namazı bırakarak imam odasına girdiği, cemaatin askıdaki kıyafetlerinden hırsızlık yaptığı görüldü. Soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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