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AA & Ensonhaber

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "MED Akdeniz Diyalog Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla, merkezi Roma'da bulunan Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 10'uncu kez organize edilen forumda Buhabib, "Barış için Diyalog" başlıklı oturumda yaptığı konuşmasında, İsrail'in saldırılarının son 60 gündür şiddetle devam ettiğine dikkat çekerek, Lübnan'ın ateşkes talebini yineledi:

Umuyorum ki bu akşam ateşkese ulaşabiliriz. Şu an herkes, İsrail'in ateşkesi kabul etmesini bekliyor

Buhabib, ayrıca Güney Lübnan'daki durumla ilgili olarak, bölgedeki tek otoritenin Lübnan hükümeti olması gerektiğini vurguladı ve bunun sağlanabilmesi için Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ordusu arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin kritik önemde olduğunu belirtti.

Buhabib, forum sonrası İtalyan Rainews24 kanalına verdiği demeçte ise, ateşkes çağrısı yaptığı konuşmasının detaylarına değindi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu işaret eden Buhabib, "Evet, bunu söyledim ancak nihai karar İsrail kabinesine aittir ve her şeyden önce Başbakan Netanyahu'nun elindedir." şeklinde konuştu.

İSRAİL SALDIRILARINDA 3 BİN 768 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah'la devam eden çatışmalar kapsamında 23 Eylül'de Lübnan'ın güney bölgeleri ile Bekaa ve Baalbek'e yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 8 Ekim'den itibaren 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3.768 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 699 kişi ise yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah, bu saldırılara karşılık olarak İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla karşılık verirken, çoğunlukla ordu üslerinin hedef alındığı bu saldırılarda büyük bir hasar rapor edilmedi.

Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere büyük bir göç dalgası sürüyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 1.9 milyon kişi yerinden oldu. Bu kişilerin 624 binden fazlası ise Suriye'ye göç etti.