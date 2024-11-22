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AA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki siyasi yasak ve hapis cezası istemiyle açılan davada savunmasını yaptı.

"Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan Mersin'de yargılandığı dava kapsamında talimatla Ankara'da savunma yapan Kılıçdaroğlu, davayı adeta gövde gösterisine dönüştürdü.

KALABALIK ADLİYE KORİDORLARI VE SALONA SIĞMADI

Günler öncesinden savunmayı avukatına bırakmayacağını, mahkemeye giderek savunma yapacağını açıklayarak 'safları sık tutun' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun savunma duruşması, bu nedenle gergin bir ortamda başladı.

Kılıçdaroğlu'na destek vermek isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, duruşma salonuna sığmadı.

ADLİYE ÇIKIŞI SEVGİ GÖSTERİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve birçok siyasetçinin katıldığı duruşmadan sonra adliye bahçesinde de büyük bir kalabalık Kılıçdaroğlu'nun çıkışını bekledi.

KALABALIĞI SELAMLADI

Kalabalık, Özel ile birlikte adliyeden çıkan Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu da Özel ile birlikte kendilerini adliyeden almak üzere gelen minibüsün üzerine çıkarak kalabalığı selamladı.