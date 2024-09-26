Mansur Yavaş: Adaylık tartışmalarından rahatsızım Kamuoyu gündeminde ekonomik sorunların olması gerektiğini söyleyen Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarından rahatsız olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

2028 genel seçimlerine daha yıllar varken muhalefette yine adaylık tartışmaları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu tartışmaların ortasında.

Yavaş'ın karşısındaki isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...

İki isim de ekiplerine takviyeler yaparken Yavaş, tartışmalar hakkında Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu.

Söz konusu tartışmalardan rahatsız olduğunu söyleyen Yavaş, kamuoyunda adaylık meselesinin değil, ekonomik sorunların tartışılması gerektiğini söyledi.

"ÇOK RAHATSIZIM"

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çok rahatsızım. Çok çok rahatsızım. Biz öncelikle kendi belediyemize, kendi yapacağımız işlere odaklanmalıyız.

Bu tartışmalardan rahatsız olmamın diğer bir nedeni de şu: Gündemi biz işgal ediyoruz.

"GÜNDEM HALKIN MAĞDURİYETLERİ OLMALI"

Halbuki gündem emekli olmalı, aç insanlar olmalı, eğitimde yaşanan sorunlar olmalı. Bunlar konuşulmuyor. Bu tartışmaların hepsinin önüne geçiyor.

Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler olması lazım.

Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok ki! Ben tek kelime etmiyorum bu konuda."

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

CHP'den istifa edeceği söylentilerine de cevap veren Yavaş, “Siyasetçiler oyun kurabilir, biz oyuna gelmeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok.” dedi.