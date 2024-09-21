Mansur Yavaş, Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolunu transfer etti Gelecek Partisi'ndeki genel başkan yardımcılığı görevinden de 4 ay önce istifa eden Feramuz Üstün, Mansur Yavaş'ın siyasi danışmanı oldu.

Haber Merkezi

2028 seçimlerine daha yaklaşık 4 yıl varken muhalefette adaylık kavgası başladı.

Bir yanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğu, bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu kapan Özgür Özel diğer tarafta ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş...

Özellikle Yavaş ve İmamoğlu arasındaki çekişme ve iki ismin adaylığa yönelik adımları dikkat çekiyor.

YAVAŞ'IN GELECEK'TEN TRANSFERİ

Bu kapsamda Mansur Yavaş dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri sürecinde Yavaş'ın adaylığına destek veren ve kampanyasında çalışan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Mansur Yavaş’ın siyasi danışmanlığı görevine getirildi.

Üstün 4 ay önce partiden istifa etmişti.

"MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

15 Mayıs’ta Gelecek Partisi’ndeki görevlerinden ayrıldığını duyuran Feramuz Üstün şu açıklamayı yapmıştı:

“Kuruluşundan beri içinde bulunduğum Gelecek Partisi’ndeki görevlerimden şahsi işlerimin yoğunluğundan dolayı sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu’nun müsaadesi ve helalliğini alarak ayrılmış bulunuyorum. Gönlüm; başbakanlığı döneminde de temiz, şeffaf, dürüst siyaset mücadelesinde milletvekili olarak yanında olduğum sayın Genel Başkanımız ve yol arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir.



Bundan sonraki süreçte de bulunduğumuz her yerde gençliğimizden beri olduğu gibi aynı ilkeler doğrultusunda milletimize hizmet etmeye devam edeceğim.”