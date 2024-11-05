Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki TBB toplantısına katılmadı

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Siyasette kayyum gündeminde her dakika yeni bir gelişme yaşanıyor.

Ankara'daki hareketli günler, CHP içinde ayrışmalara neden oldu.

CHP'li Esenyurt Belediyesi ve DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine atanan kayyumlardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de bu atamalara en yüksek perdeden tepki gösteren isim oldu.

İmamoğlu, kararın hemen ardından TBB'yi toplantıya çağırdı.

Önce TBB üyeleri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra toplantıya başkanlık etti.

MANSUR YAVAŞ TBB TOPLANTISINA KATILMADI

Toplantının ardından açıklama yapan İmamoğlu yine kayyum atamalarına tepki gösterirken toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti.

Yavaş, TBB toplantısı sırasında, Özgür Özel ile birlikte Bülent Ecevit’i vefatının 18’inci yıl dönümünde, Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Kayyum atamaları ile birlikte CHP'de DEM Parti ile aynı kareye girmek istemeyen ve mitinglere katılmayan belediye başkanları arasında Yavaş, dikkat çeken isimlerin başında yer alıyordu.

Yavaş, bu kapsamda İmamoğlu ile de aynı kareye girmemiş oldu.