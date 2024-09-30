Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Elbette aday olacağız ve mutlaka kazanacağız Mansur Yavaş, partisinin teklif etmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını ve mutlaka seçimi kazanacaklarını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Muhalefette erken seçim gündemi var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime 3,5 yıl daha zaman olduğunu hatırlatarak erken seçim tartışmalarının 'boş laf' olduğunu söylemesine rağmen muhalefetteki olası adaylar kapışıyor.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'ne yaptığı konuşmada yine adaylık konusuna değindi.

ADAYLIK AÇIKLAMASINI YAPTI

Festival kapsamında düzenlenen konser öncesinde konuşan Yavaş, Beypazarı'nda yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini belirterek, partisinin uygun görmesi halinde cumhurbaşkanlığına da aday olacağını söyledi.

Yavaş,"Nasip 2019 yılındaymış ve 5 yıl içerisinde bütün Türkiye belediyeciliğin nasıl yapıldığını gördü ve 'Mansur Yavaş belediyeciliği' olarak belediyecilik literatürüne girdi. Ve 3 olan belediye sayımız bugün 16'ya çıktı." dedi.

"ADAY OLACAĞIZ VE MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Konuşmasının devamında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna değinen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Şu andaki gündemimiz bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)