Mehmet Sekmen: Erzurum'da provokasyonu başlatan CHP'nin kendisi Erzurum'da yaşananların ardınan kameralar karşısına geçen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Maalesef hazılıklı gelinmiş ki pankartlar hazırlanmış. Bugün İstanbul'da yapılan mitinge gölge düşürmek için gayret gösterilen bir hadise. Taş atan kendileri, polisi zora sokan kendileri" dedi.

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Büyük seçime 7 gün kala Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı miting gerçekleştirdi.

Bu sırada İstanbul mitingini gölgede bırakmak için algı çalışmaları da başladı.

Miting için Erzurum'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İl Seçim Kurulu tarafından büyük miting alanı gösterildi.

CHP Erzurum İl Başkanlığı ve Ekrem İmamoğlu, büyük meydanın doldurulamayacağını öngörüp şehir merkezinde miting yapma kararı aldı.

İzinsiz gerçekleştirilen bu miting Erzurum'da olayların çıkmasına neden oldu.

Çıkan olaylara polis ekipleri müdahale ederken Ekrem İmamoğlu, durumdan siyasi çıkar elde etmek için hemen harekete geçti.

Mehmet Sekmen: Provokasyonu başlatan CHP'nin kendisi

Yaşananların ardından kameralar karşısına geçen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu kaos ortamını yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu’nun kendisidir. İmamoğlu, 'Esnaf ziyareti yapacağız' diye buraya geliyor. Şehrin merkezindeki ufak bir meydan olan alanda miting yapmaya kalkıyor. Burası bir miting alanı değil. Maalesef hazılıklı gelinmiş ki pankartlar hazırlanmış. Bugün İstanbul'da yapılan mitinge gölge düşürmek için gayret gösterilen bir hadise. Taş atan kendileri, polisi zora sokan kendileri. Şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı hukuku yok. Ben nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na geçip suç duyurusunda bulunacağım" şeklinde konuşurken olaylara ilişkin bir video kaydı da paylaştı.