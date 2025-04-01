MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un acı günü

AA & Ensonhaber

Abdulkadir Yurdakul'un bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Yurdakul'un cenazesinin yarın, öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

MHP'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Yurdakul’un vefatına ilişkin şu ifadelere yer verildi: