MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un acı günü

AA & Ensonhaber
Abdulkadir Yurdakul'un bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi.
Yurdakul'un cenazesinin yarın, öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
MHP'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Yurdakul’un vefatına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
MHP Genel Başkan Yardımcımız, 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.
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