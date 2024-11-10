Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinde istikrardan yana

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Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşen AB gayriresmi zirvesinin ardından basının karşısına çıkan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri hakkında soruları yanıtladı.

MİÇOTAKİS'TEN "NORMALLEŞME" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Budapeşte’de yaptığı gayriresmi görüşmeye değinen Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelinde ‘normalleşme’ amacının yatması gerektiğini vurguladı.

"ANA MESELELERDE HENÜZ UZLAŞAMADIK"

Atina’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis arasında gerçekleştirilen görüşmeyi de değerlendiren Miçotakis, olumlu bir atmosferin hakim olduğunu ancak ana meselelerde uzlaşma sağlanmasının henüz mümkün olmadığını ifade etti.

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"İLİŞKİLERDE İSTİKRAR, İKİ HALKIN DA YARARINA"

"Türkiye ile ilişkilerde istikrarlı bir zeminin korunması her iki halkın da faydasına olacaktır" diyen Miçotakis, ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının Avrupa için önemine de dikkat çekti. Miçotakis, Avrupa ve Yunanistan’ın ABD ile ilişkilerde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ SAĞLAM"

Miçotakis, Yunanistan-ABD ilişkilerinin yeni dönemde sağlam bir temele oturduğunu ve stratejik bir derinlik kazandığını belirtirken, bu ilişkinin beş yıllık süreyi kapsayan savunma anlaşmasıyla güvence altına alındığını da sözlerine ekledi.