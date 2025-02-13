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Haber Merkezi

CHP'nin ön seçim gündemi, hem parti içinde hem de seçmende tepkilere neden oluyor.

Muhalif kanallarda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul sorunları yerine cumhurbaşkanlığı adaylığı için verdiği mücadele gündemde.

Sözcü TV'de Can Coşkun'un canlı yayın konuğu olan Prof. Dr. Mithat Baydur da İmamoğlu'nu bu yönden eleştirdi.

"KISMEN BELEDİYE BAŞKANI KISMEN CUMHURBAŞKANI ADAYI"

10,5 ay önce yapılan yerel seçimlerde kendisinin de İmamoğlu'na oy verdiğini ve verilen oyların boşa gittiğini söyleyen Baydur, şöyle konuştu:

"İBB Başkanı cumhurbaşkanı adayı oldu. Kent lokantası falan açıyor. Bazen servis de yapıyor hani şirin gözükmek için. İnsanlar teşekkür edince 'Bakmayın bunları açtığıma ben aslında cumhurbaşkanı adayıyım' mı diyecek?

Yani kısmen belediye başkanı olacak, kısmen cumhurbaşkanı adayı gibi olacak.

"İKİSİNDEN BİRİNE KARAR VERMELİ"

Nasıl olacak onu da bilmiyorum ama aklıma hemen Montaigne’nin sözü geliyor: 'Hiçbir amaca bağlanmayan ruh yolunu yitirir.' Çünkü her yerde olmak aslında hiçbir yerde olmamaktır. Bu iki parça olamazsınız. Bu ikisinden birine karar vereceksiniz.

"KEŞKE GENEL BAŞKAN OLSAYDI"

Seçimden çıkalı 10.5 ay oldu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorsanız keşke genel başkan adayı olsaydınız.

Genel başkan olsaydınız zaten en doğal hakkınız olurdu. Kimse bir şey söylemez ki.

"VERİLEN OYLAR BOŞA GİTTİ"

Peki şimdi İBB başkanı olunca... Açık söylüyorum ben oy verdim. Benim oyum ne olacak? Gitti benim oyum. 10,5 ay oldu benim oyum gidiyor, cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. "